Tchad : une mission du MPS au Batha à l'approche des élections

Samira Alkhali a remercié le président de la République pour "toutes les actions menées et réalisées en faveur de la femme tchadienne", notamment dans "les résolutions issues du forum national inclusif, donnant naissance à la 4ème République."



Elle a martelé aux militants du MPS que les futures échéances électorales impliquent le respect et l'application des règlements dans la transparence, et le choix des représentants dans le respect de la loi n° 033/PR/2019 portant Code électoral.



Selon elle, "l'adoption des stratégies communes et propres, et le soutien des candidats se ferra toujours en concertation avec la base sur toutes les décisions. Elle seront mises en oeuvre conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays."