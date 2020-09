Tchad : une mission du parti MPS au Logone Occidental auprès de la population

Tour à tour, les chefs de mission se sont relayés pour expliquer à l’assistance, l’importance et les biens fondés du recensement. Selon eux, un bon citoyen doit se faire recenser. Ainsi, il aura le droit de participer à la vie politique de son pays et aussi d’être pris en compte dans la démographie en cas d’investissement dans sa localité.



Dans les sous-préfectures de Bourou, sargoyen, Békiri, Bébalem et Béladjia, le message était le même devant une foule fortement mobilisée.