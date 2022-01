Tchad : une mission du parti URT aux Logone Occidental et Oriental

Une mission du parti Union pour la refondation du Tchad (URT) s'est rendue le 23 janvier dans les provinces du Logone Oriental et Occidental pour échanger avec les militants et remettre du matériel. Le parti s'implante progressivement dans le pays pour conquérir l'électorat en vue des futures élections.



Conduite par Daoud Hassaballah, chef de mission dans les deux provinces, la délégation a appelé à la mobilisation derrière l'URT. Le parti qui dénonce l'injustice, l'inégalité entre les tchadiens et la corruption, entend mettre en place un système national qui permettra aux citoyens de connaître leurs droits.



Le jeune parti URT, né en cette période de transition, est présidé par Sidikh Abdelkerim Haggar.