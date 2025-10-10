Tchad : une mission sud-soudanaise au Guéra pour renforcer la filière gomme arabique

Une délégation de professionnels de la gomme arabique du Soudan du Sud a effectué une mission dans la province du Guéra.



L’objectif était d’échanger avec les membres de l’APEFGAG (Association des Professionnels de la Filière Gomme Arabique du Guéra), sur les activités de la chaîne de valeur et de poser les bases d’un accord bilatéral entre les deux institutions, afin de mieux valoriser cette filière stratégique pour les deux pays frères.



Le président de l’APEFGAG, Abdelmamout Daoud, a salué cette initiative qu’il a qualifiée de levier pour l’épanouissement des professionnels du secteur. Il en a profité pour retracer l’historique de l’organisation, ainsi que les principales activités menées.



De son côté, Akouane Djabre, conseiller technique de l’association, a expliqué les processus de production de la gomme, conformément aux normes de certification en vigueur. Un débat riche et parfois houleux s’est tenu entre les deux délégations, mettant en lumière les difficultés, les défis et les perspectives de la filière, avec l’ambition d’harmoniser les pratiques entre le Tchad et le Soudan du Sud.



La rencontre s’est conclue par une séance interne de l’APEFGAG, au cours de laquelle les membres ont échangé afin de clarifier certains points et réaffirmer leur engagement pour le bon fonctionnement de leur organisation.