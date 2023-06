Tchad : une mobilisation réussie à Moundou tandis que le boycott est redouté à Bongor

Selon plusieurs témoins interrogés par Alwihda Info, bien que la mobilisation ait été initialement faible aux alentours de 8 et 9 heures, en raison de la concentration des personnes dans les établissements scolaires pour accueillir le président, les habitants de Moundou ont commencé à se rassembler dans les rues vers 10 heures pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État en visite pour la deuxième fois.



Un habitant de Moundou confie à Alwihda Info : "Les gens sont sortis en grand nombre et la mobilisation des Moundoulais a atteint son apogée. Le président de transition a été accueilli par une foule impressionnante dans les rues de Moundou."



De nombreux mototaxis ont été mobilisés dans les rues et rapidement réquisitionnés par des partis politiques. Chaque canton a mobilisé plus de 200 personnes, contribuant ainsi à rendre l'accueil du président agréable. Le comité d'organisation peut considérer son pari réussi.



Cependant, il convient de noter que malgré la mobilisation réussie, celle-ci n'a pas dépassé celle de la visite de l'année précédente, selon des témoignages recueillis auprès de Moundoulais. Les autorités tchadiennes redoutent également que le mot d'ordre de boycott soit scrupuleusement suivi à Bongor.