Tchad : une nouvelle ère d'entrepreneuriat s'ouvre pour les jeunes de Sarh

Cette initiative vise à encourager les jeunes de Sarh à s'engager dans l'entrepreneuriat via des secteurs d'activité prometteurs, en améliorant leur connaissance de ces métiers pour devenir des professionnels qualifiés.



David Djitaïngué, manager chez ADECOM, a souligné l'importance de cette campagne qui aspire à inciter les jeunes de Sarh à embrasser l'entrepreneuriat, en sortant de leurs zones de confort, grâce à l'acquisition de compétences dans des métiers porteurs. Il a pointé du doigt le manque d'information et la méconnaissance des opportunités entrepreneuriales comme principaux obstacles à l'engagement des jeunes dans l'entrepreneuriat, en particulier à Sarh et dans la province du Moyen-Chari en général.



David Djitaïngué encourage vivement les jeunes, notamment ceux n'ayant pas eu l'opportunité de poursuivre leurs études, à profiter de cette campagne pour s'inscrire dans les Bureaux d'Emploi et de Formation (BEF) répartis à travers la ville de Sarh.



Des jeunes interrogés ont exprimé leur enthousiasme pour cette initiative de l'ADECOM et de l'ONG Essor, manifestant leur volonté de s'inscrire dans ces BEF pour apprendre un métier de leur choix, marquant ainsi un pas vers l'autonomie professionnelle et le développement personnel.