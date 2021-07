Tchad : une nouvelle modification de la date du baccalauréat

Un arrêté conjoint des ministres de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, et de l’Education nationale et de Promotion civique, fixe le calendrier des examens du baccalauréat 2021.



Ainsi, sur proposition du directeur de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS), une nouvelle programmation du baccalauréat, pour la session 2021 est établie comme suit :

Du 2 au 7 août 2021 : épreuves écrites et pratiques, toutes séries ;

Du 9 au 15 août 2021 : correction ;

Le 2 septembre 2021 : résultats de la première série des épreuves écrites.



L’arrêté conjoint des deux membres du gouvernement précise que le directeur général de l’ONECS est chargé de l’application de ces dispositions.