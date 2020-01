Tchad : une nouvelle mosquée inaugurée à Abéché

La mosquée Muadh Ibn Jabal a été inaugurée vendredi au quartier Ardal-Hayib, dans le 4ème arrondissement d'Abéché. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, ainsi qu'un grand nombre de fidèles musulmans.



La mosquée a été construite sur une superficie de 16x20m2. Elle a été financée entièrement par Alhadj Hassan Mouhadjir, fils de la localité.



La cérémonie a été entamée par la lecture de versets coraniques, suivie de l'intervention du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, Cheikh Abdoulaye Issakh Mouhadjir.



Il a souligné qu'Alhadj Hassan Mouhadjir a répondu aux orientations du prophète en matière des actes de bienfaisance.



Il a invité ceux qui ont des moyens financiers à suivre son exemple, avant d'exhorter les fidèles à l'unité, au pardon et au vivre ensemble.



Le sultan Abbaside du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahadi, a appelé à oeuvrer pour le développement de la province. Il a axé ses propos sur l'honnêteté, la sincérité et la franchise avec soi-même pour avoir la bénédiction de Dieu.



L'Imam Ahmat Chérif a, dans son sermont du vendredi, évoqué la question de la bienfaisance, l'entretien de la mosquée et son animation par des activités religieuses.



La cérémonie a pris fin avec l'installation des Imams et muezzins de la mosquée Muadh Ibn Jabal, ainsi que des invocations.