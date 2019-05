Tchad : une nouvelle procédure pour les retraites et le paiement des pensions

Le Gouvernement a adopté ce jeudi en conseil ordinaire des ministres, un projet de décret fixant la procédure d’admission à la retraite et de règlement des droits à pension des fonctionnaires civils et militaires de l’État.Le texte a été initié par le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social."Les procédures en cours étant jugées obsolètes, Il est proposé un nouveau système plus fiable et simplifié pouvant favoriser le traitement des principaux axes de la reforme depuis le déclenchement du processus de la mise à la retraite jusqu’au paiement de la pension", explique Oumar Yaya Hissein, ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement.La nouvelle procédure permet la maitrise des effectifs et des dépenses de l’État et comporte beaucoup d’autres avantages.En décembre 2018 , la direction de la Caisse nationale des retraites du Tchad s'est engagée à entreprendre des nouvelles stratégies pour que les pratiques néfastes qui ternissent son image soient bannies.D'après le directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux Finances et au Budget, Tidjani Abdraman Doutoum, "les problèmes des retraités au Tchad sont nos problèmes à nous tous. Nous sommes tous des potentiels retraités."