Tchad : une nouvelle sélection de bacheliers pour la bourse d'étude à Cuba

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a lancé un appel à candidature pour la sélection des candidats à la formation en médecine et sciences paramédicales à Cuba, au titre de l'année académique 2020-2021.



Les bacheliers de 2019 et 2020 sont concernés. Ils doivent être titulaires du baccalauréat scientifique, et âgés de 23 ans au plus à la date de la sélection.



Le nombre de place est fixé à 100 pour la Médecine dont 25 places accordées à la médecine militaire, et 50 pour les sciences paramédicales.



Les dossiers de candidature doivent être déposés à la direction des études, de l'orientation et de la planification des bourses sise à l'École nationale supérieure de N'Djamena. La date limite de dépôt est fixée au mars 10 novembre 2020 à 15h30.



Les candidats ayant précédemment déposé leurs dossiers doivent les actualiser en tenant compte des critères d'âge et de la note éliminatoire.



Une liste initiale de candidats avait précédemment été établie à l'issue d'une première sélection réalisée par un comité spécial. La sélection aurait été annulée, rapporte le Journal La Voix.