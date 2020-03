Tchad : une opération de salubrité à l’hôpital régional d’Abéché

L’Organisation humanitaire pour le développement sanitaire et social (OHDSS) a effectué jeudi dernier une visite de constat à l’hôpital régional d’Abéché afin de s’enquérir des réalités sur le terrain en matière d'hygiène et d'assainissement.



Après son constat, l’OHDSS a entrepris une large opération d’assainissement et de sensibilisation aux malades et aux gardes malades sur l’utilisation des toilettes dans les différentes services hospitaliers, notamment la chirurgie, la médecine, la pédiatrie, la maternité et le pavillon des urgences.