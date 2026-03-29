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Tchad : une opération de solidarité en faveur des populations vulnérables dans le 4ᵉ arrondissement de N’Djamena


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 29 Mars 2026


​Ce 29 mars 2026, à N’Djamena, le ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a procédé à une distribution de kits alimentaires et de première nécessité au profit des populations vulnérables de la commune du 4ᵉ arrondissement.


Tchad : une opération de solidarité en faveur des populations vulnérables dans le 4ᵉ arrondissement de N’Djamena
S’inscrivant dans la vision du chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, cette initiative vise à soutenir 1 000 ménages vulnérables de la capitale, à la suite des périodes de jeûne du Ramadan et du Carême.

Lors de son intervention, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa, a indiqué que cette opération marque une étape importante du programme gouvernemental « Un État solidaire pour tous ». Elle a souligné que cette initiative fait suite à un constat préoccupant sur le terrain, notamment dans certaines provinces du Sud, où les populations ont été durement affectées par des inondations et des sécheresses successives.

« La détresse n’attend pas, et l’État doit être présent partout », a-t-elle déclaré, réaffirmant l’engagement des autorités à ne laisser aucun citoyen de côté.

Elle a également précisé que le choix de la période n’est pas fortuit. En intervenant à la fin des mois sacrés du Ramadan et du Carême, le gouvernement entend s’appuyer sur les valeurs de partage et de fraternité communes aux communautés musulmanes et chrétiennes.

Au total, 1 000 kits, composés de denrées alimentaires de base (riz, sucre, huile) et de produits de première nécessité (nattes, couvertures), ont été distribués en priorité aux personnes âgées, aux veuves ainsi qu’aux personnes vivant avec un handicap.

La ministre a insisté sur le fait que la réussite de cette opération repose sur une collaboration étroite entre les services de l’État, les leaders religieux et la société civile. Elle a, par ailleurs, salué le travail des comités de coordination ayant permis un ciblage transparent des bénéficiaires. Selon elle, cette action constitue « le symbole d’une nation unie, qui reconnaît et soutient ses membres les plus fragiles pour construire un Tchad plus juste ».

Prenant la parole, le maire du 4ᵉ arrondissement, Adam Moussa Adam, a souligné que cette cérémonie est un moment de solidarité et de générosité. Il a affirmé que la distribution gratuite de vivres traduit l’engagement du gouvernement, à travers le ministère en charge de l’Action sociale, à soutenir les personnes les plus démunies.

Il a également indiqué qu’une commission indépendante, composée de conseillers municipaux, de délégués de quartiers et des forces de sécurité, a été mise en place afin d’assurer un suivi rigoureux de l’opération. Celle-ci veillera à une distribution équitable et transparente, afin que chaque bénéficiaire soit effectivement servi.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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