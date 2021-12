Tchad : une opération sur le vivre-ensemble dans les arrondissements d'Abéché

Après le 1er arrondissement, les membres de la sous-coordination conduite par Mahamat Abdelrahim Chahata ont animé deux meetings populaires successivement dans les 3ème et 5ème arrondissement le 23 décembre 2021.



C'est dans l'optique de transmettre aux habitants de ces deux contrées de la ville, le message du vivre ensemble et de la concorde nationale entre les différentes communautés vivant dans le Ouaddaï en cette période de transition que cette campagne est organisée.



Partout où ils se sont rendus, les membres de la sous-coordination ont appelé la population à s'accepter pour une paix durable.



Le délégué du 3ème arrondissement, Amine Ahmat Idriss, a remercié les membres de la sous-coordination pour cette initiative qui témoigne à suffisance de l'intérêt accordé à la paix et à la cohésion sociale.



Pour sa part, le point focal de la sous-coordination pour la paix et l'appui au CMT dans le Ouaddaï, Mahamat Abdelrahim Chahata, a signifié que son organisation est apolitique et œuvre pour la paix et la stabilité du pays dans cette phase de transition. Il a exhorté les femmes et jeunes ainsi que les chefs de quartiers de véhiculer le message reçu dans les différents ménages.



Les représentants des femmes et jeunes se sont relayés au podium pour appuyer le message du point focal de la sous-coordination en vue de consolider la culture de la paix au sein de toutes les couches sociales afin que la transition soit une réussite.



La campagne se poursuit dans tous les arrondissements.