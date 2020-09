Tchad : une participation massive au recensement électoral attendue au Wadi Fira

Ali Adam Hassan de renchérir que pour être inscrit sur une liste électorale, l'électeur doit fournir les renseignements nécessaires à son identification. Ses données biométriques et ses empreintes digitales doivent être saisies.



Les empreintes digitales capturées sont celles des deux pouces, des deux index et des deux majeurs. En cas d'handicap rendant impossible la saisie des empreintes digitales ci-dessus indiquées, seule la photographie numérisée et/ou les empreintes des doigts disponibles sont saisies. Dans ce cas, une mention est faite dans le fichier électoral.



Les pièces justificatives nécessaires sont la carte d'identité nationale et le passeport, le livret militaire, le permis de conduire, le livret de pension civil ou militaire, la carte d'étudiant ou scolaire de l'année en cours, la carte consulaire, le ticket de taxe civique, l'acte de naissance et éventuellement l'ancienne carte électorale.



À défaut de toutes les pièces citées ci-dessus, l'identité de l'électeur peut être attestée par les témoignages d'au moins deux notables ( hef de village, quartier, carré, ferrick, canton ou groupement).