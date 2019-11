Tchad : une pétition du M12R pour des meilleures conditions de vie

Le Mouvement des 12 revendications (M12R) a effectué ce lundi matin une marche pacifique de 3 km du rond-point de Chagoua au Conseil constitutionnel à N’Djamena.



Le porte-parole du M12R, Natoi Allah Dingar, a dénoncé la « montée croissante du nepotisme, de l’intolérance, la violence politique, la haine des gouvernants avec les 16 mesures, le tribalisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l’Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives qui plongent le Tchad dans un chaos sans pareil. »



Le M12R a lancé une pétition afin de revendiquer la récupération des deniers publics détournés par les cadres et certains commerçants. Il demande l’éradication immédiate de la cherté de vie au Tchad, le rétablissement des bourses des étudiants tchadiens, la construction des centres de santé dans les lycées, collèges et écoles pour leur transport, et l'amélioration sans délais des

oeuvres universitaires.



Le mouvement souhaite également le rétablissement et le remboursement du salaire intégral des agents de l'Etat, l’annulation des 16 mesures, l’intégration sans discrimination des jeunes diplômés à la fonction publique, la restitution à l'Etat des sociétés tchadiennes acquises par franc symbolique, le paiement de tous les coupons des retraités tchadiens et le dédommagement des victimes du régime de l'UNIR d’Hissein Habré.



Selon le mouvement, la quatrième République doit être annulée, notamment le serment confessionnel. Il plaide pour une réelle séparation des pouvoirs.



« Nous sommes fidèles aux présentes revendications et attendons une réponse favorable dans un délai de 12 jours. Passé ce délai, nous userons de nos droits légaux pour les suites de nos actions citoyennes (marche jaune et rouge) », affirme le porte-parole du M12R, Natoi Allah Dingar.