Tchad : une plateforme mobile pour contrôler la présence des enseignants

Le ministère des Finances et du Budget et celui de l'Education nationale et de la Promotion civique, en partenariat avec l'Unicef, ont annoncé ce mercredi 27 février le lancement d'une plateforme mobile de contrôle citoyen de l'effectivité du personnel enseignant.



Les parents d'élèves et les élèves pourront signaler via la plateforme dédiée l'absence d'enseignants, afin de diligenter un contrôle d'un comité spécifiquement mis en place.



L'initiative vise à améliorer la qualité des dépenses publiques dans le domaine de l'éducation et de s'assurer de l'effectivité du personnel enseignant dans les salles de classe.



"L'Unicef est aux côtés du Gouvernement du Tchad pour apporter son assistance technique et appuyer à établir cette plateforme de contrôle citoyen qui contribuera à accroitre le taux d'effectivité des enseignants", a déclaré Viviane Van Steirteghem, représentante de l'Unicef au Tchad.



Cette nouvelle méthode de contrôle devrait permettre d'améliorer les services éducatifs, tant sur le plan de l'efficacité que de l'efficience. "La méthode opérationnelle qui sous-tend la plateforme consiste à faire réaliser par les bénéficiaire eux-mêmes les contrôles, autrement dit les parents d'élèves et les élèves sont maîtres d'œuvre de l'opération et cela par l'entremise d'un comité de contrôle citoyen", selon Aboubakar Assidick Tchoroma, ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique.



D'après le ministre des Finances et du Budget, Mahamat Allali Abakar, "malgré plusieurs opérations de contrôle classiques réalisées par le corps du ministère de l'Education nationale et le contrôle ponctuel du ministère des Finances, force est de constater que l'abandon de poste, notamment en zone rurale, perdure. D'où la nécessité de la mise en place d'une stratégie innovante de contrôle de l'assiduité du personnel enseignant, dans le strict respect du calendrier scolaire".



La masse salariale du personnel de l'Education nationale a représenté 43% des dépenses du personnel civil de l'Etat ces cinq dernières années, soit 34.800 fonctionnaires sur un effectif de 89.000, selon les données de l'année 2016.