Tchad : une plateforme politique appelle à "cesser" avec les agissements incitant au chaos

Le coordonnateur des bureaux de soutien au parti MPS du Logone Occidental, Bandoumel Frédéric, a annoncé le 17 octobre la mise en place d'une plateforme pour l'appui au Conseil militaire de transition (CMT). Il annonce des "actions de grande envergure pour regrouper les citoyens et surtout les jeunes engagés et déterminés en vue de soutenir et d'apporter un appui au CMT".



"Notre but ultime c'est de consentir tous les efforts au-delà de notre détermination, pour une transition apaisée et acceptée par toutes les forces vives de la nation", explique Bandoumel Frédéric.



La plateforme appelle toutes les couches de la société à cesser immédiatement avec tous les agissements tendant à mettre le pays dans le chaos. Bandoumel Frédéric demande à chaque tchadien de privilégier l'intérêt supérieur et de prendre part au dialogue national inclusif, seul moyen d'expression profond des opinions.