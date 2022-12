Tchad : une première foire des semences paysannes se tiendra à Pala

L'annonce est faite lors d'une conférence de presse. Ladite foire aura lieu du 20 au 21 décembre dans le chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Ouest. C'est une activité d'un projet dénommé "consommation de produits de cultures orphelines résilientes pour une alimentation saine" (CROPS4HD).



Le projet promeut la résilience des ménages ruraux tchadiens face aux crises climatiques par les systèmes semenciers. Il est financé par la fondation suisse pour la coopération et le développement (SWISSAID) en consortium avec d'autres institutions.



De l'avis de Jous Clément, coordinateur national du projet, "la plupart des aliments consommés en Afrique sont produits localement". Les semences sont locales et proviennent des stocks des paysans. Ces semences qui représentent 95% des semences ne reçoivent malheureusement pas l'appui du gouvernement. Celui-ci accompagne le système de semence formel, qui est d'ailleurs cause de la destruction environnementale et de maladies. Un travail pour promouvoir le système semencier résilient et une agroécologie s'impose. La foire obéit donc à cet impératif. Elle se fixe entre autres comme objectifs d'être un lieu d'échanges et de partages de semences paysannes, d'information sur l'importance ces semences.



Durant les deux jours, des semences paysannes seront exposées et échangées. Ainsi, la population aura découvert les diverses semences et qu'un véritable débat sur les semences soit lancé.