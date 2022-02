Tchad : une protection juridique aux femmes du Salamat contre les violences de genre

Le Préfet du département de Barh-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh a présidé ce vendredi 18 février, la cérémonie de lancement du projet « Appui à l'amélioration des droits et à la protection juridique des femmes et des filles contre toutes formes de violences faites dans la province du Salamat ». C'était en présence des autorités civiles, militaires et des partenaires au développement.



Ce projet qui vise à contribuer à la meilleure promotion des droits et une prévention et protection des femmes et filles face aux violences basées sur le genre dans la province du Salamat, est exécuté par un consortium composé de l'ONG ACORD-TCHAD (Association de coopération et de recherches pour le développement) et son partenaire ADC (Association pour le développement communautaire).



Représentant le consortium, Mahamat Langaba a lors de son intervention, précisé que cet atelier de lancement permettra à chacun d'être informé et éclairé sur les objectifs spécifiques et les résultats attendus du projet dont les actions touchent le département de Barh-Azoum et celui d'Aboudeïa.



Lançant le projet, le Préfet du département de Barh-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, rappelle que la protection des femmes et des filles est une question de justice et d'équité. Il poursuit que des nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement en faveur de l'amélioration de l'environnement juridique afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre.



D'un coût total de 131.190.000 Francs CFA, ce projet s'exécute dans une durée de 12 mois.