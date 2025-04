Tchad : une rencontre conviviale entre anciens et nouveaux ingénieurs de l’ENSTP

L’objectif principal de cette initiative était de créer un cadre d’échange entre les étudiants en formation dans le domaine du BTP et les professionnels du secteur, afin de mieux comprendre les réalités du monde des affaires et les voies d’accès à l’emploi. Ce Café Pro marque ainsi une volonté affirmée de rapprocher les futurs diplômés des acteurs de la vie professionnelle.



Au cours de cette rencontre conviviale et enrichissante, les discussions ont porté sur les nombreux défis liés à l’insertion professionnelle. Les étudiants ont exprimé leurs inquiétudes face à l’incertitude de leur avenir et ont sollicité les conseils de leurs aînés, déjà insérés dans le milieu professionnel.



Invité d’honneur de l’événement, M. Garem Mbaïgoldé Roland, ingénieur de conception en génie civil et directeur général de BIAC Consulting, a partagé avec générosité son parcours et son expérience. Il a encouragé les jeunes ingénieurs à s’entourer de mentors et de professionnels expérimentés pour réussir dans l'entrepreneuriat.



En ce qui concerne l'intégration en entreprise, il leur a vivement recommandé de multiplier les stages afin de développer des compétences pratiques solides et diversifiées.