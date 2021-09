Tchad : une réunion d’urgence sur l’épidémie de choléra dans les pays voisins

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a dirigé une réunion virtuelle d’urgence, relative à l’épidémie de choléra qui sévit dans les pays voisins, à savoir : le Niger, le Nigeria et le Cameroun. La rencontre consistait à prendre des dispositions nécessaires pour contrecarrer toute éventuelle menace de cholera.



Selon le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Tchad, Dr Jean Bosco, le Niger et le Nigeria ont enregistré plus de cas de choléra entrainant des décès. Il a exprimé la ferme volonté de son institution d’appuyer le ministère à faire face à cette épidémie. Les provinces frontalières du Lac et du Kanem ont reçu des kits de prise en charge des cas de choléra. Des rencontres de sensibilisation sont organisées pour cette circonstance ainsi que des dispositions de lavage des mains sont installés dans les points d’entrée. Des plans de contingence sont élaborés et transmis au niveau central pour une réponse efficace en cas d’une éventuelle menace.



Le ministre de la Santé Publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a recommandé d’urgence le renforcement de la surveillance épidémiologique dans toutes les provinces frontalières, d’organiser des séances de sensibilisation à l’intention de la population, de renforcer le dispositif de kits, d’alerter tous les responsables des centres de santé et délégués sanitaires des zones frontalières à la vigilance. Au cours de la réunion, le plan de riposte a été présenté par la direction de la surveillance et de la lutte contre la maladie du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.