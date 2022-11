Tchad : une réunion sécuritaire d’urgence à Ati

La commune d'Ati a abrité une réunion d'urgence ce 10 octobre, dans la cour de la commune, en présence du sous-préfet, du maire, des forces de sécurité, des commerçants et des chefs de carré de la ville.



Les problèmes de sécurité de la ville, et les transports des sacs de mil vers les pays voisins, sont les deux points qui ont fait l'objet de cette rencontre. Concernant le premier point, ces derniers temps, les phénomènes de vol de motos, de braquage à main armée, de vol de téléphones et de vol de nuit, ont pris de l’ampleur.



En ce qui concerne le deuxième point, il a été constaté que les commerçants exportent beaucoup plus le mil, contribuant à la cherté de la vie. Le sous-préfet, le maire de la ville et le commissaire central ont, tour à tour, demandé aux chefs de carré et aux commerçants de dénoncer les phénomènes qui préoccupent la population et qui contribuent à l’insécurité.



Le commissaire central, Ahmat Bahar, a informé que depuis six jours, des patrouilles ont été lancées permettant d’arrêter des voleurs présumés. Il a affirmé qu’il reste beaucoup à faire, et que chacun doit contribuer en dénonçant.