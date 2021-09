Tchad : une route aménagée à Mongo pour faciliter la circulation

L’Association pour la valorisation du patrimoine et de développement (AVPD), financée par le Projet d’appui à la société civile (PASOC), et en collaboration avec la mairie de la ville de Mongo, a aménagé l’axe qui mène de l’ancien bureau d’Oxfam jusqu’au camp militaire de Gorouma.



L’activité d’aménagement a regroupé les membres de l’Association, le personnel de la mairie et d’autres personnes de bonne volonté. Selon le coordinateur de l’AVPD, Mahamat Nassour Abdallah, l’aménagement de la route permettra à la population de bien circuler.



Les populations du secteur n°6 ont ainsi exprimé leur satisfaction, quant à l’initiative entreprise par l'Association.