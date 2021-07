Tchad : une société ivoirienne va investir dans les infrastructures

Un protocole d’accord a été signé mardi entre le ministre de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne et le PDG de l’entreprise Afrique Bâtiment et Travaux Publics (ABTP), Ouedrago Ousmane.



Le protocole d’accord prévoit la mise en place d’un contrat de Partenariat public-privé (PPP), en vue de la réalisation des projets de construction des infrastructures électriques, routières, aéroportuaires et de logement. L'ABTP prévoit un investissement d'un milliard d'euros.



"C'est nous même les africains qui devons construire en Afrique", a déclaré Ouedrago Ousmane.



Les autorités s'engagent à faciliter la société dans ses démarches et procédures pour un partenariat gagnant-gagnant.