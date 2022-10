Tchad : une "transition exemplaire, saluée de toute la communauté internationale" (Pahimi Padacké)

"Le chaos redouté a été évité ; la paix, la stabilité et l'harmonie du pays assurées ; nos frères politico-militaires rentrés au bercail et le Dialogue national tenu dans la communion des tchadiens réconciliés avec eux-mêmes"

"Le gouvernement a fait du mieux qu'il pouvait dans des conditions politiques, humaines, psychologiques et matérielles pas toujours faciles, voire périlleuses parfois, pour conduire avec succès cette transition exemplaire, saluée de toute la communauté internationale et bien entendu dans l'intérêt de notre peuple".

Dans son courrier, Pahimi Padacké Albert exprime sa gratitude et salue la qualité de la collaboration durant 18 mois avec le président Mahamat Idriss Deby, mais aussi "la convergence des vues sur les problèmes et les valeurs fondant l'avenir du pays".Le premier ministre sortant salue une "transition exemplaire" et évoque les conditions de travail parfois "périlleuses" :