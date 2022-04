Tchad : urgence pour la culture du blé et sa transformation locale

En raison d’une conjoncture économique internationale difficile, les Tchadiens manquent de farine, et pourtant, l’ancien président François Ngarta Tombalbaye leur a laissé le Grand Moulin en héritage.



Soucieux de l’alimentation de son peuple, le père de l'indépendance tchadienne a fait de l'agriculture son cheval de bataille. En incitant le peuple tchadien à la culture du blé sur les rives du Lac Tchad et en construisant le Grand Moulin, pour la transformation du blé en farine. Ainsi, Ngarta Tombalbaye a joué le rôle du « laboureur et ses enfants », écrit par Jean de La Fontaine, que l’on récite à l'école primaire.



Aujourd'hui, le Grand Moulin est transformé en camp militaire. On dira que chaque régime a sa vision et son agenda. Cela étant, le ministre Dr Alhabo a-t-il raison de dire au peuple tchadien d'oublier le pain car la farine est chère ? Certainement, il a raison, mais Ngarta Tombalbaye savait qu'un pays qui dépend d'un autre en matière de nourriture ne peut se développer. Malheureusement, depuis quelques semaines, toute l'Afrique est en difficulté à cause d'une guerre lointaine (entre la Russie et l’Ukraine).



47 ans après la mort de son tout premier président, le Tchad éprouve des difficultés dans l’approvisionnement de la farine et pourtant l'opportunité se trouve entre ses mains. Avec l'exploitation du pétrole, l’on avait pensé que l’occasion était donnée pour développer le secteur agricole.



13 ans après l’exploitation du premier gisement, le défunt président Idris Deby Itno avait déjà appelé son peuple à repartir vers la terre, mais un appel qui n’a pas été entendu. Au même moment, l’Etat n’a pas mené une véritable politique en vue du développement du secteur agricole. Et voilà le peuple tchadien, non seulement en manque de farine, mais en proie à une famine.



Si le laboureur a parlé à ses enfants avant sa mort, c'est pour garantir un futur meilleur. Il n'est pas encore tard pour le Tchad de relancer le projet de développement de la culture du blé.