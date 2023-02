Tchad : vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants au Salamat

La cérémonie officialisant cette campagne de vaccination est organisée dans un ferrick du village Mina, situé à 20 kilomètres au sud d'Am-Timan. C'était en présence des autorités administratives, ainsi que les pasteurs et agro-pasteurs qui se sont présentés pour la circonstance.



Lancée officiellement le 12 janvier 2023 par le ministère de l'Élevage et des Productions animales, cette campagne de vaccination s'organise en partenariat avec le Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS).



Elle est prévue pour une durée allant de 80 à 90 jours sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, la délégation provinciale de l'élevage et des productions animales du Salamat, a reçu 1.200.000 doses de vaccins.



Le délégué provincial de l'élevage, Dr. Mahamat Bichara Saleh a lors de son message adressé aux pasteurs et agro-pasteurs, remercié l'État tchadien et ses partenaires qui investissent régulièrement dans le domaine de la santé animale.



Donnant officiellement le coup d'envoi, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara précise que des instructions ont été données par les plus hautes autorités pour que tous les animaux du Salamat soient vaccinés pendant cette campagne.



Pour la réussite de l'événement, les agents vaccinateurs vont sillonner toutes les zones de concentration du bétail pour exécuter l'opération.