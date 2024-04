Tchad : validation du rapport final de la campagne de lutte contre le paludisme CDM 2023

La campagne CDM 2023 a été mise en œuvre avec succès grâce à une stratégie entièrement digitalisée dans 17 délégations provinciales sanitaires du pays. Cette initiative a bénéficié du soutien technique et financier des partenaires du PNLP. Il est essentiel de souligner que cette campagne est menée tous les trois ans pour lutter efficacement contre le paludisme, une maladie qui représente un enjeu majeur de santé publique au Tchad.



En prévision de la prochaine campagne, qui aura lieu en 2026, le Tchad prévoit d’étendre la digitalisation à 20 délégations provinciales. Grâce à cette approche moderne et technologique, le pays pourra renforcer ses actions de prévention, de dépistage et de traitement du paludisme, réduisant ainsi considérablement la charge de morbidité et de mortalité associée à cette maladie.



L’atelier de validation du rapport final de la campagne CDM 2023 représente une occasion pour le PNLP et ses partenaires de dresser un bilan des actions entreprises, d’évaluer leur efficacité et de formuler des recommandations pour améliorer les futures campagnes. Cet événement marque une étape importante dans la lutte contre le paludisme au Tchad et témoigne de l’engagement de toutes les parties prenantes à éliminer cette maladie qui affecte encore de nombreuses populations dans le pays.