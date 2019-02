TCHAD Tchad : vers la création d'une police de proximité

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Février 2019 modifié le 28 Février 2019 - 01:07



La création d'une police de proximité est envisagée pour rétablir un climat de confiance entre les forces de sécurité intérieure et les civils.

Un séminaire de formation et de restitution de trois politiques nationales de formation des forces de sécurité intérieure, a eu lieu ce mercredi 27 février au CEFOD, à N'Djamena. Il a été organisé par le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad (PAASIT) et s'inscrit dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne.



Un représentant du ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, ainsi que des officiers, policiers, gendarmes et gardes nomades ont pris part au séminaire.



L'atelier vise à récapituler les travaux issus de la politique nationale de formation des policiers, gendarmes et gardes nomades. Ce programme doit permettre de contribuer à réduire l'impunité et le climat d'insécurité à travers l'amélioration de la gouvernance et de la sécurité intérieure.



Le séminaire a permis aux participants de s'enquérir de la réforme constitutionnelle et des évolutions législatives, de l'émergence de nouvelles formes de criminalité évolutives et protéiformes et la synergie entre les trois forces de sécurité, à savoir la Police nationale, la Gendarmerie nationale et la Garde nationale et nomade du Tchad.



"Le but de ce projet est de réconcilier la population et les forces de sécurité intérieur par l'amélioration de leur image et également de leurs compétences. L'un des signes concret de cette volonté d'amélioration de l'image de nos forces de sécurité intérieure auprès des populations est de mettre l'accent sur la formation et ses corollaires", explique le Général Abdoulaye Moyalta Georges, coordinateur du PAASIT.



La stratégie consiste à appuyer les forces de sécurité intérieure par des formations ciblées axées sur le respect de l'éthique, la déontologie, les droits de l'Homme et du genre. Elle permettra de rétablir un climat de confiance entre les forces de sécurité intérieure et les civils grâce à la création d'une police de proximité et la valorisation de la place de la femme dans la sécurité intérieure.



Des attestations de fin de formation ont été décernées aux participants du séminaire.





Dans la même rubrique : < > Tchad : du gaz importé pour faire face à une pénurie Un quatrième doctorat honoris causa pour Idriss Déby Tchad : le Ouaddaï confronté à de multiples défis sanitaires