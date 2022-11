Tchad : vers la mise en œuvre du modèle de soins différenciés

Depuis plus d'un an, le modèle de soins différenciés est en étude. Ce modèle permettra de rationaliser les interventions mais surtout d'améliorer la qualité de ses interventions vis-à-vis des bénéficiaires.



Selon Ouattara Yafflo, l'approche des soins doit être différente pour toutes les catégories de personnes. Il est donc important de mettre à la disposition de tous les acteurs ces outils qui doivent être adaptés à la réalité du Tchad. "Je vous encourage à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions sortir avec des documents bien solides", a-t-il poursuivi.



Lançant officiellement les travaux, le secrétaire exécutif national du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS), Dr. Abbas Moustapha, a indiqué que cet atelier consiste à finaliser la mise en œuvre du modèle de soins différenciés car le Tchad a souscrit et s'est engagé à l'atteinte des objectifs de la riposte au SIDA d'ici 2030, suivant la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre cette maladie.



Dr. Abbas Moustapha a exhorté tout le personnel de santé à donner le meilleur de lui-même afin de continuer à travailler efficacement, surtout dans les travaux de groupes. "N'hésitez pas à proposer tout ce que vous pensez être mieux pour la mise en œuvre de cette nouvelle donne qu'est la prestation des modèles différenciés des soins", a-t-il conclu.