Tchad : vers la réalisation d'un terminal de marchandises à l'Est

Un projet de création d'un port sec entre Adré et Abougoulème est en cours d'études, a annoncé mardi à N'Djamena le représentant de la Banque islamique de développement (BID) au Tchad, Ali Ousmane Khassim."Je voudrais vous annoncer que nous sommes entrain d'étudier la possibilité de créer un port sec entre Adré et Abougoulème par le secteur privé. Les institutions affiliées à la BID sont en mesure quand même d'aider, de financer ce port sec, pour permettre de renforcer le lien de coopération entre le Tchad et le Soudan, via la mer rouge", a déclaré Ali Ousmane Khassim.Le projet est couplé au bitumage du tronçon Abéché-Adré-Frontière Soudan qui permettra "d'assurer un désenclavement intérieur et extérieur."Une nouvelle accueillie avec satisfaction par le ministre de l'Économie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne : "L'idée de la construction du futur port sec envisagé pour la continuité de ce projet, si un jour ce projet aboutissait, nous serions heureux de constater que le désenclavement de l'intérieur et de l'extérieur permettra au Tchad d'espérer rallier le port à partir du Soudan."Le port sec est un terminal intérieur servant de point de départ, de transit ou d’arrivé des flux de marchandises générées par le commerce international. Il est particulièrement avantageux pour les pays enclavés.Grâce à cet infrastructure, toutes les marchandises en provenance de Djeddah (Arabie saoudite) et d'Abu Dhabi (Émirats arabes unis) vont passer par le port sec, selon Ali Ousmane Khassim."C'est un projet qu'on est entrain d'étudier. Au moment opportun, on va essayer de réaliser ce port sec", a dit le représentant de la BID.Il a ajouté que la Banque "est à côté du gouvernement pour appuyer les efforts de développement dans le cadre du secteur de transport."