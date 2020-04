Tchad : la construction de la route Abougoulème-Abéché se précise

Le Tchad et la Banque islamique de développement (BID) ont signé mardi un accord de prêt dans le domaine du transport. Le financement concerne le projet de construction et de bitumage de la route Abougoulème-Abéché, à la frontière avec le Soudan.



Le projet de construction du tronçon Abougoulème-Abéché s'inscrit dans le cadre de la réalisation complète du tronçon Abéché-Adré-Frontière Soudan d'une longueur totale de 174 km, segmenté en deux lots.



Le tronçon Abéché-Abougoulème de 95 km sera financé à hauteur de 134,5 millions d'euros (88,2 milliards Fcfa).



Le projet global de bitumage du tronçon Abéché-Adré-Frontière Soudan est évalué à 240 millions de dollars. Le montant restant sera mobilisé auprès des bailleurs du Fonds de coordination des pays arabes, notamment les fonds saoudien et koweïtien.



"La BID est à côté du gouvernement pour appuyer les efforts de développement dans le cadre du secteur de transport", a déclaré le représentant de la BID au Tchad, Ali Ousmane Khassim.



Le ministre des Infrastructures et des Transports, Abderahmane Mahamat Moukhtar, a indiqué que "ce projet structurel contribuera sans aucun doute au développement économique de notre pays ainsi qu'au renforcement de son désenclavement intérieur et extérieur."



Le ministre de l'Économie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, a rappelé que ce projet constitue une des priorités majeures du gouvernement. "Le projet permettra d'assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays, de réduire les coûts de transport et d'améliorer l'accès des populations aux service de base", a estimé Dr. Issa Doubragne.



Le portefeuille actif de la BID au Tchad est composé actuellement de 15 projets pour une enveloppe globale de 641 millions de dollars. Sur cette enveloppe, le montant alloué au secteur des transports est de 325 millions de dollars. Presque la moitié de l'enveloppe est destinée au secteur des transports.