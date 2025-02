Tchad : vers un renforcement des infrastructures en eau et électricité dans le Moyen-Chari

Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalet Kanabé Marcelin, est arrivé ce 20 février 2025 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, dans le cadre d'une visite de travail axée sur l'amélioration des conditions de vie des populations locales.



Cette mission vise à évaluer la situation humanitaire de la région, et à renforcer l'appui en matière d'eau et d'électricité, des services essentiels dont l'accès reste limité dans plusieurs zones de la province.



L’objectif principal de cette visite est de procéder à un état des lieux approfondi de la situation humanitaire dans le Moyen-Chari, avec un accent particulier sur les infrastructures d’eau et d’électricité. La province du Moyen-Chari fait face à d'importants défis humanitaires, exacerbés par la saison pluvieuse qui a aggravé les conditions de vie des habitants.



L’accès à l’eau potable et à l’électricité demeure particulièrement problématique dans la ville de Sarh, où les infrastructures existantes peinent à répondre à la demande croissante. Conscient de cette situation critique, le ministre Passalet Kanabé Marcelin a tenu à évaluer personnellement l’état des installations, afin de mieux orienter les interventions à venir.



À cet effet, il a visité les infrastructures de la Société Nationale d'Électricité, ainsi que celles de la Société Tchadienne des Eaux. Ces visites ont révélé des insuffisances notables, notamment une faible distribution d'électricité et un accès limité à l'eau potable, pour une grande partie de la population locale. Lors d'une rencontre avec les autorités locales et les acteurs humanitaires présents dans la province, le ministre a insisté sur l'importance d'une franche collaboration avec les ONG humanitaires.



« La situation nécessite une approche coordonnée et solidaire. Nous devons unir nos efforts pour répondre efficacement aux besoins des populations en matière d’eau et d’électricité », a-t-il déclaré. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, a salué cette initiative du ministre, et a mis en avant, l'appui considérable des humanitaires, particulièrement lors de la saison pluvieuse.



Selon lui, l'engagement des ONG dans les secteurs de l'eau et de l'électricité est crucial pour atténuer les impacts des inondations sur les communautés locales. Le représentant des ONG humanitaires, François Batalinagya a, pour sa part, exprimé la volonté de renforcer leurs interventions dans la province.



Il a annoncé qu'ils vont intensifier leurs efforts de planification, afin de mieux coordonner leurs actions avec celles du gouvernement et d'autres partenaires locaux. Cette visite marque une étape importante dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer les services de base dans le Moyen-Chari, et à soutenir les populations vulnérables, face aux défis humanitaires et sanitaires.