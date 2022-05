Tchad : vers une grève sèche et illimitée des travailleurs ?

L’Union des syndicats du Tchad (UST) n’exclut pas une grève sèche et illimitée si les leaders de la coalition Wakit Tamma ne sont pas libérés. Une remise en cause de l'adhésion au pacte social est également sur la table.



Les responsables de Wakit Tamma et des leaders de la société civile qui ont participé aux manifestations du 14 mai contre la politique française au Tchad ont changé de lieu de détention. Ils ont été transférés le 20 mai de la maison d'arrêt de Klessoum aux renseignements généraux puis à la maison d'arrêt de Moussoro dans la province du Barh El Gazel.



Six personnes ont embarqué à bord d'un hélicoptère et sont arrivés en fin d'après-midi à Moussoro (Me. Max Loalngar, Me. Koude Mbainaissem, Gounou Gnanfaré Vaiman, Hissein Massar Hissein, Allamine Adoudou, Youssouf Korom).



Les raisons de leur transfert n'ont pas été révélées. Certains sources évoquent des raisons sécuritaires, sans donner plus de détails. Plusieurs chefs d'accusation pèsent sur eux : troubles à l'ordre public, atteintes à l'intégrité corporelle et aux biens.



Les appels à leur libération se multiplient au Tchad. Le corps des avocats a lancé une grève nationale en signe de protestation.