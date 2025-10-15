Alwihda Info
TCHAD

Tchad : viagra et vody, un marché florissant


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 16 Octobre 2025



Pour avoir de la libido, les hommes recourent au viagra ou au vody, une bière à laquelle sont concédées des vertus aphrodisiaques. Les vendeurs de ces produits sont satisfaits des chiffres d'affaires.

Un soir à Adam Kollé, dans le 7ème arrondissement. Pendant que le soleil, paresseusement se couchait, un septuagénaire leurré par les rayons de comprimés sur l'étagère s'approche et susurre au vendeur : "as-tu vega ? " (une marque de viagra). Il s'en va en flèche lorsque le commerçant lui répond par la négative. "Tous les jours que Dieu a faits, on me dérange à cause du viagra", explique le vendeur qui accepte finalement de vendre la précieuse marchandise.

Sur l'Avenue Mathias Ngateri (Axe CA7), le "petit Djim" a une position stratégique. Au pas d'un portail d'une auberge, ses affaires fleurissent. Whisky frelaté, carburant à la sauvette et surtout le viagra, tout s'écoule. Les acheteurs ont le choix entre le comprimé de 100 francs ou celui de 200, supposé plus efficace.

Un quarantenaire, un verre dans le nez freine violemment devant la table du "petit" ce samedi 11 octobre. Mimant la vigueur de la main gauche, il reçoit systématiquement deux comprimés blancs qu'il ingurgite séance tenante. Un peu plus loin, à l'intersection Avenue Mathias Ngarteri-Avenue du 10 octobre, le même commerce prospère.

En plus du viagra, le vody est très prisé pour ses supposées vertus aphrodisiaques. "Je vends beaucoup de vody car il paraît que ça donne la force au lit", informe Mathieu. Comme pour attester cette "vertu", un mototaxi confie qu'il en consomme une cannette chaque soir. "Mes courses m'épuisent, c'est ce truc qui m'aide la nuit", explique-t-il.

Dans une cave aux encablures du rond-point point de la Fontaine de l'union au quartier Kabalaye, des apprenants en uniforme s'enivrent de ce whisky et empestent simultanément l'air de bouffées de cigarettes. Beaucoup d'entre ces apprenants reconnaissent "l'efficacité" de cette bière forte au lit.


