Tchad : visite de la présidente de l'UNAT, Ndjelar Koumadji Mariam, à Alwihda

Pour sa part, le directeur de publication du journal Alwihda Info, Djimet Wiche, a tenu à expliquer à son hôte la ligne éditoriale de son journal et la provenance de ses ressources financières.



« Le journal Alwihda est un journal indépendant d’informations et d’analyses générales. Nous travaillons libres, avec tout le monde, sans parti pris et en toute indépendance, à savoir avec le Gouvernement, la société civile, la majorité et l'opposition démocratique. Nous tenons à exprimer notre gratitude à l'UNAT pour sa visite dans notre rédaction », a affirmé le directeur de publication d’Alwihda Info, Djimet Wiche.



La président de l'UNAT, Mme. Ndjelar Koumadji Mariam, a été la toute première femme à déposer sa candidature à l’élection présidentielle de 2016 avant qu’elle ne soit rejetée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).