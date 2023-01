Tchad : vive indignation du comité de gestion de crise des déguerpis du marché de Dembé

Le comité de gestion de crise des déguerpis du marché de Dembé a animé un point de presse, relatif au déguerpissement du marché de Dembé, dont il est victime, ce 11 janvier 2022 dans les locaux de la Radio FM Liberté de N'Djamena.



Le président du comité, Oumar Attona, a indiqué que suite au conflit relatif au marché de Dembé, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, a été instruit par la hiérarchie à l'effet de faire la lumière sur le statut et les occupations du terrain de 6 hectares, sis au quartier Chagoua section 3, îlot 48.



Suite à la descente effectuée conjointement sur le terrain par le ministre de l’Urbanisme et la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodjiana, les éléments d'informations ont été soumis au président de la Transition le 4 novembre 2022.



Faisant suite à cela, le président de Transition a notifié au ministre en charge de mettre en œuvre les travaux d'aménagement et d'attribution des parcelles dudit terrain, a déclaré Oumar Attoma.



Dès lors, la mairie centrale est instruite à relancer les activités de la commission chargée d'aménager et de gérer le terrain. Le comité de gestion de crise de marché Dembé se dit pacifiste et les autorités abusent de leur patience pour occuper anarchiquement leurs dus. Le comité remet en cause l'architecture ou encore le plan de construction en instance.



Le comité demande au président de Transition, le Premier ministre de transition et le ministre de l'administration de s'impliquer personnellement sur l'affaire. Oumar Attoma a exhorté les commerçants à faire preuve de patience pour attendre la suite.