Tchad : vives tensions à Kelo après une bagarre qui a dégénéré

Parmi les blessés, l'un d'entre eux a succombé à ses blessures à l'hôpital de Moundou. Au cours de la matinée de jeudi, la tension s'est accentuée parmi les proches du jeune décédé. Manifestants leur colère, des femmes et jeunes munis d'armes blanches et bouteilles de carburant se sont dirigés vers le domicile du père du présumé assassin.



Saisis, le préfet du département de la Tandjilé Ouest, Doud Souleymane Ousmane, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kelo, Hisséne Saleh Arabi et le maire de la ville Bessingar Bazo ont mobilisé les forces de sécurité.



​Les hommes de la famille du défunt sont intervenus pour calmer leurs proches en colère. Malgré les efforts, les forces de sécurité ont été débordées par les manifestants. Ces deniers sont parvenus à brûler des biens appartenant au père du présumé coupable.



Lors de cette manifestation, un autre jeune a été blessé et évacué référé à N'djamena. Le maire de la ville a échappé au pire après avoir été frôlé par une balle perdue.



La situation demeure tendue malgré une accalmie relative actuellement. La population vaque à ses occupations.