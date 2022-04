Tchad : voici le bilan officiel de l'incendie qui a détruit le marché central d'Am-Timan

Le bilan officiel de l'incendie survenu hier mardi 5 avril dans l'après-midi au marché central de la ville d'Am-Timan, est connu ce mercredi suite à la descente du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam sur le site calciné.



A la tête d'une délégation provinciale, le fouverneur du Salamat s'est rendu ce matin au marché central de la ville pour faire la constatation des dégâts causés par l'incendie. Selon les explications d'un témoin oculaire, les causes de l'incendie qui a ravagé en partie le marché sont dues à un court-circuit qui s'est déclenché dans un kiosque à « rechargement de batterie » de téléphone mobile.



Ces kiosques "poussent" partout dans la ville et surtout dans le marché. Ils sont installés parfois sous des hangars construits en secco. La moindre étincelle peut provoquer un énorme incendie. C'est ce qui a causé des ravages démesurés faisant des pertes terribles. Parti de ce kiosque, l'incendie s'est propagé, touchant plusieurs boutiques.



Le président des opérateurs économiques du Salamat, Abdelaziz Hamid et le maire de la ville d'Am-Timan Ahmat Hassane Brême, avancent un bilan officiel de 270 millions de FCFA partis en fumée, plus de 150 boutiques calcinées, 16 motos brûlées, tandis que 11 personnes touchées par les flammes ont subi des blessures.



Lors de son passage, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a fait savoir que les incendies ont détruit une partie importante de l'économie de la province. Il a saisi l'opportunité pour lancer un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté pour apporter leur secours à la population de la province.