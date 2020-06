Telecoming annonce son expansion internationale en Egypte

Le marché du digital de la région représente plus de 100M de personnes et le taux de pénétration du mobile est de 94 % ; L’Afrique joue un rôle important dans la stratégie internationale de Telecoming (www.Telecoming.com).

Telecoming, acteur leader du développement des technologies de monétisation, annonce son arrivée en Egypte pour booster le marché du divertissement digital. Dans un premier temps, Telecoming distribuera les contenus numériques officiels du Real Madrid via les opérateurs mobiles de la région. Les opérateurs locaux s’appuient sur Telecoming pour renforcer l'engagement des utilisateurs avec de nouveaux services de divertissement.

Cette arrivée sur le marché égyptien constitue une étape supplémentaire dans la stratégie de Telecoming qui renforce sa présence en Afrique. Avec un taux de pénétration mobile d’environ 94 % et plus de 100M d’utilisateurs, l’Egypte est l’un des marchés les plus attractifs pour le développement des services digitaux. Au cours des prochains mois, Telecoming compte investir 1 M€ dans la région.

Alí Karaosman, Directeur des Opérations de Telecoming pour l’Afrique, explique que « la combinaison de la technologie et des contenus de qualité est essentielle pour proposer des services avec des taux d’engagement élevés. Grâce à nos expériences précédentes, nous avons pu vérifier l’extraordinaire dynamisme du marché Africain où les utilisateurs demandent des services innovants et une expérience personnalisée. Et sur ce point, l’Egypte présente un énorme potentiel pour Telecoming », poursuit A. Karaosman.

Telecoming monétise des contenus numériques dans la région depuis 2015, en partenariat avec les principaux opérateurs mobiles et les meilleurs producteurs et distributeurs de contenus locaux. Société spécialisée dans le paiement mobile depuis 2008, Telecoming développe une technologie de pointe, permettant la facturation directe des services à travers l’opérateur mobile ou DCB (Direct Carrier Billing). La société a signé des accords avec différents opérateurs mobiles sur tous les continents pour booster l’engagement de leurs utilisateurs.

À propos de Telecoming :

Telecoming (www.Telecoming.com) est le leader du développement de technologies de monétisation des services en ligne. Depuis 2008, cet acteur international est à la pointe de l’innovation en matière de solutions de facturation mobile, de technologies publicitaires (AdTech) et de distribution d’Applications dans 15 pays. La société a été reconnue par la bourse de Londres comme « l’un des acteurs européens les plus inspirants ». Enfin, selon le classement de Morningstar’s Inc., Telecoming fait partie des 5000 entreprises européennes dont la croissance est la plus rapide. Pour plus d’informations : www.Telecoming.com