Présidentiele au Tchad : Rakidji Ngomdjibaye mobilise le département de la Grande Sido pour MIDI

Rakidji Ngomdjibaye, chef de mission de la Coalition, a rappelé que le département de Grande Sido a toujours été en tête, y compris lors du référendum constitutionnel, et a exhorté les habitants à voter massivement pour MIDI dès le premier tour. Il a également mis en garde les jeunes contre les politiciens sans projet, les encourageant à ne pas se laisser utiliser. Il a souligné le rôle crucial des femmes dans cette campagne et a invité les femmes de Danamadji à s'impliquer sans relâche pour élire le candidat qui promet de mettre la femme au centre de son projet.



De son côté, la vice-présidente de la Coordination Alfaris a déclaré que MIDI est un candidat idéal, expérimenté et capable de grandes réalisations pour le Moyen-Chari. Elle a souligné qu'il a dirigé la transition dans un climat apaisé et réconcilié, ajoutant que "c'est le destin qui l'a conduit à la présidence."