Témoignage de Yafa Abu Akr, Journaliste de Gaza : Un cri d'humanité

Voici quelques extraits marquants de son témoignage :





Refus d'être réduite à un simple chiffre :



"Si je meurs un jour... Ne m'écrivez pas un numéro dans une nouvelle de passage, et ne dites pas qu'un journaliste est ressuscité de Gaza."





Son rôle de mère et le vide de l'absence :



"Je suis une mère derrière mon absence, les petits cœurs m'appellent maman et m'attendent tous les soirs."





Un appel à se souvenir de son identité véritable :



"Rappelle-moi... Pas parce que je suis morte, mais parce que dans ma vie, j'étais un foyer pour mes enfants, et une sécurité dans leurs yeux."





L'affirmation de son humanité au-delà de son statut de journaliste :



"Je ne suis pas une nouvelle qui peut être lue, ni un nombre qui peut être compté, je suis humain..."





Un message d'amour et de nostalgie pour ses enfants :



"Rappelle-moi... Et souvenez-vous de mes enfants."





Ce témoignage poignant de Yafa Abu Akr est un rappel puissant de l'importance cruciale de regarder au-delà des statistiques et des gros titres de l'actualité. Il nous invite à reconnaître la pleine humanité, les vies et les luttes personnelles des individus pris dans des conflits, soulignant l'impact profond de chaque perte et la force des liens familiaux face à l'adversité.