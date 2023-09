Tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso : Le gouvernement réagit

Des officiers et d'autres individus présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été arrêtés, tandis que d'autres sont activement recherchés par les autorités. Selon les informations disponibles, les acteurs de ce projet cherchaient à s'attaquer aux institutions de la République et à plonger le Burkina Faso dans le chaos, mettant ainsi en danger la souveraineté nationale et la stabilité.



Le Gouvernement de Transition exprime sa profonde préoccupation devant le fait que des citoyens burkinabè, notamment des officiers, aient pu se laisser entraîner dans une entreprise aussi grave, allant à l'encontre de leur serment de défendre la Patrie. Cette tentative de coup d'État s'oppose aux efforts en cours pour reconquérir le territoire national et libérer le pays des menaces terroristes qui pèsent sur lui.



Le Procureur militaire devrait bientôt fournir davantage de détails sur cette conspiration, tandis que le gouvernement promet de faire toute la lumière sur cette affaire. Dans le même temps, il invite la population à rester vigilante face aux informations trompeuses qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment celles impliquant certaines personnalités telles que le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. Les enquêtes en cours permettront de démasquer les véritables instigateurs de ce complot.



Le Gouvernement de Transition tient à saluer l'action patriotique des Forces de défense et de sécurité, qui ont su stopper cette entreprise dangereuse. Il rend également hommage à la jeunesse burkinabè pour son engagement résolu et historique à défendre la Patrie et à protéger le pays contre ceux qui cherchent à le ramener en arrière.



Rimtalba Jean Emmanuel OQUEDRAOGO, porte-parole du gouvernement et Chevalier de l'Ordre du mérite, des arts, des lettres et de la communication, a signé ce communiqué au nom du Gouvernement de Transition.



Le Service d’information du Gouvernement demeure à la disposition de la population pour fournir des informations complémentaires sur cette situation en constante évolution.