Terrorisme au Lac Tchad : le Niger envisage l'installation d'une base aérienne à Diffa

Le gouvernement nigérien envisage l’installation d’une base aérienne dénommée « BA 501 de Diffa » pour augmenter la capacité de riposte des forces armées nigériennes, au vu de l’insécurité actuelle qui règne dans la région du Sahel, plus particulièrement dans la zone du bassin du Lac Tchad,.



Le conseil des ministres a adopté le 5 août le projet de décret déclarant d’utilité publique les opérations d’installation de la base aérienne BA 501 de Diffa.



Diffa est une ville du sud-est du Niger, chef-lieu de la région de Diffa qui est frontalière au Tchad et au Nigeria.



"Un domaine situé en zone non lotie, d’une superficie de 32 kilomètres carrés a été identifié pour accueillir cette infrastructure", selon le compte rendu du conseil des ministres.