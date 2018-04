Terrorisme et merceneriat : L'ONU au chevet du Tchad

Le développement du mercenariat et du terrorisme préoccupe l’ONU qui dépêche au Tchad une équipe des experts. La délégation onusienne conduite par Mme Patricia Arias, a eu hier, une séance de travail avec le ministre de la justice, Djimet Arabi.



La même délégation onusienne a été reçue par le ministre de la Femme, de la famille et de la solidarité nationale, Mme Amina Kodjiana. Les échanges ont porté sur la situation des femmes et enfants victimes des atrocités de Boko Haram.