La ville de Toamasina et ses environs ont été durement frappés par le cyclone tropical Ava. Le météore a touché terre le vendredi 5 janvier au Nord du Grand Port de l’Est, avec des rafales de vent de plus de 200 km/heure. Le bilan du BNGRC fait état d’un mort, de 6 blessés et de […]

