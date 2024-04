Moyen-Chari : des jeunes changent de parti pour soutenir le candidat de la coalition Tchad Uni

Le représentant de ces jeunes explique que ce ralliement est motivé par le projet de société du candidat de la coalition, qui s'aligne parfaitement avec leur vision.



Pour le secrétaire général provincial du MPS, ces jeunes ont enfin pris conscience et savent qu'ils peuvent désormais compter sur le candidat de la jeunesse. Au MPS, il n'y a pas de distinction entre les militants de longue date et ceux qui viennent de rejoindre le parti. Vous êtes les bienvenus parmi nous, assure le secrétaire général.



La cérémonie s'est conclue par la restitution des cartes d'adhésion et des emblèmes de leur ancien parti. En retour, ils ont reçu les emblèmes de leur nouveau parti, le MPS, ainsi qu'un tee-shirt et une enveloppe de motivation.