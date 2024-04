Tchad : Mahamat Idriss Déby promet des projets ambitieux pour le Mayo-Kebbi Ouest

Pour conclure sa tournée dans le sud du pays, Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Ouest, afin de concrétiser son agenda de campagne.



Les habitants de Pala et des environs ont réservé un accueil chaleureux à leur candidat. Les partis alliés et les bureaux de soutien se sont mobilisés à l'école du Centre, où s'est déroulé le meeting, pour entendre le message du candidat.



Mahamat Idriss Déby Itno a souligné que ses projets de société ont été mûrement réfléchis pour répondre aux attentes des Tchadiens. Il a affirmé que la paix et la sécurité du Tchad sont des conditions préalables essentielles à ces projets.