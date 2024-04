Présidentielle au Tchad : Le candidat Me Bongoro empêché d'entrer à Moundou par les forces de l'ordre

L’interdiction imposée à Me Bebzoune Bongoro Théophile, candidat à la présidence en 2024, par les forces de l’ordre pour entrer dans la ville de Moundou en route vers Doba pour un important meeting politique a suscité l’indignation de l’Alliance Bongoro. Dans un communiqué publié le 25 avril, l’alliance a dénoncé cette action comme une attaque directe contre les fondements de la démocratie et un obstacle au bon déroulement du processus électoral.



Selon l’Alliance Bongoro, cet incident, justifié par des considérations de sécurité présidentielle, ne peut en aucun cas justifier la violation des droits constitutionnels de Me Bongoro, notamment sa liberté de mouvement et sa liberté d’expression. En empêchant la tenue du meeting, les forces de l’ordre ont non seulement porté atteinte à ces droits fondamentaux, mais ont également mis en danger l’équité et la transparence du processus électoral.