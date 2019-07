Togo : 50,5% de taux de participation provisoire aux élections municipales

Lomé - Dimanche dernier, les togolais étaient aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux qui auront la charge de diriger les 117 communes que compte désormais le pays.



Tout le monde attend maintenant de connaitre les résultats provisoires de ce scrutin et la Commission électorale nationale indépendante (CENI) s’y attelle.



Mais s’il y a une chose que les togolais attendent de connaitre également, c’est bien évidemment le taux de participation à ces élections qui rappelons-le pour une fois encore, n’ont plus été organisées depuis 32 ans



Ainsi, dans un communiqué diffusé ce mardi 2 juillet, le président de la CENI, Tchambakou Ayassor a indiqué que le taux de participation provisoire aux élections locales du 30 juin s’établit à 50,5%.



Ce taux représente un peu plus de la moitié des 3,4 millions d’électeurs appelés à se prononcer lors de ces élections.



Dans sa note, le président de l’instance chargée d’organiser et de superviser ces élections s’est félicité de la maturité politique des acteurs politiques et des électeurs et remercie les diverses contributions faites pour le succès du scrutin qui s’est déroulé dans le calme, la sérénité et la paix.



« Je me félicite de l’engouement de la population et de la mobilisation de toutes les parties prenantes pour ces élections des conseillers municipaux », a-t-il écrit dans le communiqué.